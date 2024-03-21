Malatya'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Malatya\'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Malatya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireylere aşçılık ve diğer meslek yüksek okulu programlarında eğitim olanağı sağlandığı belirtildi. Etkinlikte, down sendromlu bireylerin seracılık, hasat, seramik uygulamaları, müzik eğitimi ve laboratuvar gezileri gibi farklı alanlarda eğitim aldığı ve mezun olduğu vurgulandı. Malatya Down Sendromlular Dernek Başkanı, down sendromlu bireylerin güzel şeyler başarabileceğini ifade ederken, etkinlikte şiir okuma, halk oyunları ve çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği belirtildi.

21.03.2024 15:49
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Malatya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Üniversitesinde etkinlik düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, etkinlikteki konuşmasında, down sendromlu bireylere aşçılık ve diğer meslek yüksek okulu programlarında eğitim olanağı sağladıklarını söyledi.

Bir hafta süren eğitimler sonunda katılımcılara "özel belge" verdiklerini ifade eden Bentli, "Ziraat Fakültesi ile peyzaj birimimiz, seracılık ve hasat eğitimini verdi. Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulunda seramik uygulamalarına katıldılar. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemizde müzik eğitimi gördüler ve enstrümanlarla tanıştılar. Tıp fakültesinin laboratuvarlarını gezdiler. Böyle bir etkinlikle özel kardeşlerimizi mezun ettik." diye konuştu.

Malatya Down Sendromlular Dernek Başkanı Nursel Vardı ise fırsat verildiğinde down sendromlu bireylerin güzel şeyler başardığını belirtti.

Gerçekleştirilen etkinlik için Bentli'ye teşekkür eden Vardı, "Bizim çocuklarımızın sosyalleşmesi çok önemli. Beşeri ve bireysel ilişkilerinin bütünleşmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından down sendromlu bireyler şiir okudu, halk oyunları ile çeşitli gösteriler yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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