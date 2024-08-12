Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 5-11 Ağustos tarihleri arasında 57 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 85 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 36 kilo 96 gram esrar, 1670 sentetik hap, 138 gram sentetik uyuşturucu, 190 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.