Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, susturucu, 515 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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