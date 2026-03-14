Malatya'da Okulda Şiddet İddiası: Müdür Yardımcısına Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı, Taraflar Karşılıklı Şikayetçi Oldu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'da faaliyet gösteren Kanguru Okulları'nda bir veli ile okul yöneticisi arasında yaşanan darp olayı kameraya yansıdı. Saldırı sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili okul yönetimi ve Eğitim Sen Malatya Şubesi'nden açıklama geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki bir şirketin Genel Müdürü olan Veysel Tay ve eşinin, görüşmek üzere okul yönetimiyle bir araya geldiği sırada tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine okulun müdür yardımcısı olan kadın yönetici ile veli arasında fiziksel arbede meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olduğu ve konunun yargıya taşındığı öğrenildi.

"Eğitimcilerimize yönelik hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz"

Kanguru Okulları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, eğitim ortamlarının saygı ve güven temelinde olması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün okulumuzda yaşanan ve bizleri derinden sarsan bir olayda, okulumuz velisi ve Malatya'mızın güzide bir şirketinin üst yöneticisi Veysel Tay ve eşi tarafından kurumumuzda görev yapan kadın bir yönetici arkadaşımıza yönelik fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda yöneticimiz darp edilmiş, yere düşürülmüş ve baygınlık geçirmiştir. Sağlık kuruluşunda gerekli müdahaleler yapılmış olup kendisinin sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Bir eğitim kurumunun içinde bir eğitimciye yönelik şiddet uygulanması ve tehditlerde bulunulması, yalnızca bir personele değil; eğitim kurumunun saygınlığına, eğitim ortamının güvenliğine ve eğitim camiasına yöneltilmiş ağır bir saldırıdır."

Kanguru Okulları olarak eğitimcilerimize yönelik hiçbir şiddeti, hiçbir baskıyı ve hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz. Yaşanan bu vahim olayla ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup konu yargıya intikal ettirilmiştir. Kurumumuz, çalışanlarının güvenliği ve onuru konusunda sonuna kadar kararlı bir duruş sergilemeye devam edecektir."

"Eğitim kurumlarının böyle saldırıların yaşandığı alanlara dönüşmesi kabul edilemez"

Eğitim Sen Malatya Şubesi de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şiddeti kınadı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya'da faaliyet gösteren Kanguru Okulları'nda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan darp olayı, eğitim alanında güvenlik ve saygınlık açısından son derece kaygı verici bir tablo ortaya koymuştur."

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirkettin Genel Müdürü Veysel Tay'ın isminin geçtiği olayda; Tay ve eşinin okul yönetimiyle görüşmek üzere okul müdürünün odasına girdiği, burada hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu, ardından koridorda karşılaşılan kadın müdür yardımcısına fiziksel saldırı gerçekleştirildiği kamuoyuna yansımıştır.

Eğitim kurumlarının bu tür saldırıların yaşandığı alanlara dönüşmesi kabul edilemez. Eğitim emekçilerine yönelik hakaret, tehdit ve fiziksel şiddet yalnızca bireylere değil; kamusal eğitime, çocukların güvenliğine ve toplumun ortak değerlerine yönelmiş bir saldırıdır."

Açıklalamada, yetkililere olayla ilgili etkili ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi, sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması çağrısı yapıldı.