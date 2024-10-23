Malatya'da Ehliyetsiz Sürücülere Cezalar

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Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere 38 bin 832 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kentte trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 44 ACM 046 plakalı motosiklet ve 44 FT 868 plakalı otomobilin sürücüleri insansız hava aracıyla tespit edildi

Ehliyetsiz oldukları belirlenen sürücülere toplam 38 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, denetimden kaçan araçların dronla tespit edilmesi, sürücülere ceza yazılması yer alıyor.