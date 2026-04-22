Malatya'da El Örgüsü Yarışması
Malatya'da El Örgüsü Yarışması

22.04.2026 11:20
Malatya'da 90 kadın, hızlı örgü örmek için yarıştı; birinciye 5 bin TL ödül verildi.

MALATYA'da düzenlenen 'El Örgüsü Yarışması'nda kadınlar, hızlı örgü örmek için kıyasıya yarıştı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından kentte örgü yarışması düzenlendi. Çilesiz Semt Konağı'nda düzenlenen yarışmada 90 kadın birinci olabilmek için yarıştı. İp ve şişlerin belediye tarafından karşılandığı yarışmada, katılımcılar 40 dakika boyunca örgü ördü. 18 yaş ve üzeri kadınların katıldığı yarışmada 8 ayrı örgü işlemi teknikleri uygulandı. Her yarışmacı ilk 3'e girebilmek için mücadele verirken, bazı katılımcılar ise hobi amaçlı yarıştıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelerek Malatya'da ikamet etmeye başlayan Cheryl Serindağ isimli yarışmacı da yarışmada ilgi gördü.

Yarışmaya ilişkin açıklama yapan Malatya Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Akın, kültürel ve sosyal anlamda ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kadınlar ve aile ile alakalı hemen hemen her hafta farklı çalışmalar düzenliyoruz. Örgü yarışmasına Malatyalı hemşehrilerimiz ciddi ilgi gösterdiler. Buradaki hedefimiz, kadınlarımızın sosyal hayata katılımı ve birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesidir" dedi.

Yarışma sonunda birinciye 5, ikinciye 3 ve üçüncüye ise 2 bin TL ödül verildi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Malatya, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
