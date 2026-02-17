Malatya'da Engellilere EKPSS Desteği - Son Dakika
Malatya'da Engellilere EKPSS Desteği

Malatya\'da Engellilere EKPSS Desteği
17.02.2026 09:39
Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere ücretsiz EKPSS kursu veriyor, destek sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından engelli bireylerin kamu kurumlarımda istihdam edilmesi amacıyla hazırlandıkları EKPSS için eğitim desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Ömer Gürbüz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 3 kardeşini ve babasını kaybettiğini belirtti.

Yaklaşık 10 saat boyunca enkazda kaldığını aktaran Gürbüz, "Allah'a hamdolsun bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yürüttüğümü ve atlattığımı düşünüyorum. Bu süreçte kara kalem, yüzme, tiyatro gibi etkinliklere katıldım. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen EKPSS kursuna katılıyorum. Bu hazırlık sürecini İnşallah en güzel şekilde atlatacağım. Burada çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Zeynep Zengin ise kursun kendisine faydası olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye çalışanlarının bizlere desteği çok fazla. Çok güzel, çok kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Keskin de "EKPSS kurslarına katılarak kazandım. Herkes kazanabilir. Bu kursları herkese öneriyorum. Eğer ufak da olsa bir şansınız varsa bu sınava herkesin girmesini isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Engellilere EKPSS Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'da Engellilere EKPSS Desteği - Son Dakika
