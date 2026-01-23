Kar Yağışı Nedeniyle Malatya'da Çok Sayıda Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Yağışı Nedeniyle Malatya'da Çok Sayıda Yol Ulaşıma Kapandı

23.01.2026 13:01  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 457 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 1095 araç ve 3554 personel sahada görev yapıyor. Mahsur kalan vatandaşlar kamu tesislerinde misafir edilirken, Türk Kızılayı ve AFAD müdahale çalışmalarını sürdürmekte.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada bin 95 araç ve 3 bin 554 personelin görev yaptığını, 457 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, Malatya-Adıyaman, Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas il ve devlet yollarının ise farklı saatlerde trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Malatya Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kent genelinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kar yağışının 22 Ocak saat 12.00 sıralarında başlamasının ardından Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, Hekimhan-Keban, Darende-Hekimhan, Hekimhan-Kuluncak, Darende-Kuluncak, Kuluncak-Alacahan, Tepehan, Doğanyol, Malatya-Pütürge, Kale-Doğanyol, Akçadağ-Doğanşehir, Akçadağ-Develi, Levent, Yazıhan-Kurşunlu, Malatya-Sincik, Darende-Malatya ve Elbistan-Malatya yolları başta olmak üzere çok sayıda il ve devlet yolunun farklı saatlerde taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kayseri-Malatya devlet yolu ayrımı Malatya-Adıyaman il sınırı arasında ise tır ve çekici trafiğine kısıtlama getirildi.

Mahsur kalanlar misafir edildi

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edildiği belirtildi. Buna göre Hekimhan ilçesinde 28 kişi öğretmenevinde, Darende ilçesinde ise Somuncubaba Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde toplam 379 kişi olmak üzere il genelinde 407 kişi misafir ediliyor.

Kızılay'dan ikram, AFAD'dan müdahale

Malatya Otogarı'nda bekleyen vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından 150 kişilik çorba dağıtımı yapıldığı, Akçadağ yol ayrımında ve Yazıhan'da bekleyen tırlara da ikramda bulunulduğu bildirildi. AFAD tarafından Hekimhan, Karahan ve Sürgü bakımevlerine tedbir amaçlı vinç yönlendirildiği, 17 olaya müdahale edildiği kaydedildi.

457 mahalle yolu kapalı

Kar yağışı nedeniyle Arapgir, Hekimhan ve Pütürge'de toplam 7 bölgede elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 254 ihbar ulaştığı ve ekiplerin müdahalesiyle olumsuzlukların giderildiği ifade edildi. Afet Yönetim Merkezi'nin toplanarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında koordinasyon çalışmalarını başlattığı, sahada bin 95 araç ve 3 bin 554 personelin görev yaptığı bildirildi. Merkez mahallelerde kapalı yol bulunmadığı, kırsal mahallelerde ise 457 mahalle yolunda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Malatya Valiliği, Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Hava Durumu, Misafir, Malatya, Ulaşım, Güncel, AFAD, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışı Nedeniyle Malatya'da Çok Sayıda Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:08:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışı Nedeniyle Malatya'da Çok Sayıda Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.