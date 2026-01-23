Kar Yağışı Nedeniyle Malatya'da Çok Sayıda Yol Ulaşıma Kapandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada bin 95 araç ve 3 bin 554 personelin görev yaptığını, 457 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, Malatya-Adıyaman, Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas il ve devlet yollarının ise farklı saatlerde trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Malatya Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kent genelinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kar yağışının 22 Ocak saat 12.00 sıralarında başlamasının ardından Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, Hekimhan-Keban, Darende-Hekimhan, Hekimhan-Kuluncak, Darende-Kuluncak, Kuluncak-Alacahan, Tepehan, Doğanyol, Malatya-Pütürge, Kale-Doğanyol, Akçadağ-Doğanşehir, Akçadağ-Develi, Levent, Yazıhan-Kurşunlu, Malatya-Sincik, Darende-Malatya ve Elbistan-Malatya yolları başta olmak üzere çok sayıda il ve devlet yolunun farklı saatlerde taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kayseri-Malatya devlet yolu ayrımı Malatya-Adıyaman il sınırı arasında ise tır ve çekici trafiğine kısıtlama getirildi.

Mahsur kalanlar misafir edildi

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edildiği belirtildi. Buna göre Hekimhan ilçesinde 28 kişi öğretmenevinde, Darende ilçesinde ise Somuncubaba Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nde toplam 379 kişi olmak üzere il genelinde 407 kişi misafir ediliyor.

Kızılay'dan ikram, AFAD'dan müdahale

Malatya Otogarı'nda bekleyen vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından 150 kişilik çorba dağıtımı yapıldığı, Akçadağ yol ayrımında ve Yazıhan'da bekleyen tırlara da ikramda bulunulduğu bildirildi. AFAD tarafından Hekimhan, Karahan ve Sürgü bakımevlerine tedbir amaçlı vinç yönlendirildiği, 17 olaya müdahale edildiği kaydedildi.

457 mahalle yolu kapalı

Kar yağışı nedeniyle Arapgir, Hekimhan ve Pütürge'de toplam 7 bölgede elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 254 ihbar ulaştığı ve ekiplerin müdahalesiyle olumsuzlukların giderildiği ifade edildi. Afet Yönetim Merkezi'nin toplanarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında koordinasyon çalışmalarını başlattığı, sahada bin 95 araç ve 3 bin 554 personelin görev yaptığı bildirildi. Merkez mahallelerde kapalı yol bulunmadığı, kırsal mahallelerde ise 457 mahalle yolunda çalışmaların sürdüğü kaydedildi.