Malatya'da Freni Boşalan Kamyon Ev Duvarına Çarptı
Malatya'da Freni Boşalan Kamyon Ev Duvarına Çarptı

05.03.2026 14:58
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni boşalan kamyon ev duvarına çarpınca sürücü yaralandı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde freni boşalan kamyonun bir evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

U.M. idaresindeki 44 DE 720 plakalı hafriyat kamyonu, Fırıncı Mahallesi Esas Sokak'ta freninin boşalması sonucu K.Y'ye ait bir evin duvarına çarparak içeri girdi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anında evde kimsenin bulunmadığı kazada araçta sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

