Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerle bağlantılı 2 iş yeri ve 3 ikamette Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan aramada, 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İl genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonu mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.