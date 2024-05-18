Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopark'ta Genç Fikir Maratonu düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopark'ta Genç Fikir Maratonu düzenlendi

Malatya\'da İnönü Üniversitesi Teknopark\'ta Genç Fikir Maratonu düzenlendi

Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopark'ın ev sahipliğinde Habitat Derneği ve UNICEF ortaklığında yürütülen Geleceği Eşitle Projesi kapsamında Genç Fikir Maratonu gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar projelerini jüriye sunarak değerlendirildi ve sonuçlar rapora göre açıklanacak.

18.05.2024 15:55
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Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopark'ın ev sahipliğinde Habitat Derneği ve UNICEF ortaklığında yürütülen Geleceği Eşitle Projesi kapsamında Genç Fikir Maratonu gerçekleştirildi.

Teknopark'ın ev sahipliğinde 16 Mayıs'ta başlayan Genç Fikir Maratonu etkinliğinde bugün sona erdi.

Etkinliğe katılanlar hazırladıkları projeleri jüri üyelerine tanıtarak, projeleriyle ilgili kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Programda konuşan Teknopark Genel Müdürü Hasan Yılmaz, 3 günlük projenin sonuna gelindiğini, proje sunumlarından sonra jürinin hazırladığı rapora göre sonuçların açıklanacağını söyledi.

Jürinin değerlendirmesinin ardından bir projenin başarılı sayılacağını ifade eden Yılmaz, "Sonrasında yedek projelere belirlenecek. Güzel bir etkinlik oldu, jüri olarak heyecanla biz de bekliyoruz. Habitat Derneği, UNICEF ve Teknopark'ın işbirliğinde yapılan bir etkinlikteyiz, 3 gün sürdü. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Yılmaz, proje hazırlayarak maratona katılan gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Malatya, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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