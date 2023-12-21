 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 54 cep telefonu ve çeşitli aksesuarları ele geçirildi. İlgili şahıslara yasal işlem yapıldı.

Malatya\'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi
21.12.2023 - 16:23,
Abone Ol

Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarını getirerek Malatya'da piyasaya sürdükleri tespit edilen A.M. ve O.K.K'nin iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 44 akıllı cep telefonu, 10 tuşlu cep telefonu, 3 akıllı kol saati, 16 kablosuz kulaklık, 129 muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Malatya, Suç, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


16:55
AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor
16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak

Son Dakika
16:55 AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:35 Babasının evindeki eşyaları izinsiz satan adam gözaltına alındı
15:26 Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement