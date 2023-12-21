Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarını getirerek Malatya'da piyasaya sürdükleri tespit edilen A.M. ve O.K.K'nin iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 44 akıllı cep telefonu, 10 tuşlu cep telefonu, 3 akıllı kol saati, 16 kablosuz kulaklık, 129 muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.