Malatya'da Güvenlik Çalışmalarında Artış - Son Dakika
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Malatya'da Güvenlik Çalışmalarında Artış

Malatya\'da Güvenlik Çalışmalarında Artış
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Malatya'da emniyet ve jandarma, terör ve narkotikle mücadelede operasyon sayısını artırdı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da bu yılın 7 ayında Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının verileri açıklandı. Malatya Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör, narkotik, kaçakçılık, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik alanlarında yürüttüğü çalışmaların 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin tüm alanlarda kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında, bu yıl 7 ayda 39 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 88 kişi gözaltına alındı, 23 kişi tutuklandı. 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında operasyon sayısı 36'dan 39'a, gözaltı sayısı 56'dan 88'e yükseldi, tutuklanan kişi sayısı ise 10'dan 23'e çıktı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında aynı dönemde 1.374 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1.804 kişi gözaltına alındı, 343 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 23 kilo 723 gram metamfetamin, 499 bin 125 sentetik ecza hap, 16 kilo 327 gram sentetik kannabinoid, 16 kilo 841 gram esrar, 8 kilo 339 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 bin 569 ecstasy hap, 34 gram skunk, 6 Captagon hap, 492 kök kenevir, 126 gram kokain ve 2 gram afyon sakızı ele geçirildi. 2025 yılının aynı dönemine göre narkotik operasyonlarının sayısı yüzde 0,6 azaldı, gözaltı sayısı yüzde 11,5, tutuklama sayısı yüzde 6,8 arttı. Ele geçirilen metamfetamin miktarı yüzde 4,1 azaldı, sentetik ecza yüzde 145, sentetik kannabinoid yüzde 865, ecstasy yüzde 187 ve esrar miktarı yüzde 4 arttı.

KAÇAKÇILIĞA 88 OPERASYON

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 88 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 139 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Çalışmalarda 1 ton 997 kilogram tütün, 1 milyon 230 bin 160 makaron, bin 651 muhtelif emtia, 313 tarihi eser ve sikke, 10 bin 560 paket sigara, 51 cep telefonu, bin 847 litre alkollü içki ve bin 920 sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonlarla 3,2 milyon liralık vergi kaybının önlendiği bildirildi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE 38 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Organize suçlarla mücadele çalışmalarında 38 tabanca, 16 tüfek, 2 bin 87 fişek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 61,5 artarken, gözaltı sayısı yüzde 64,1, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 83 azaldı.

Malatya'da bu yılın 7 ayında 14 bin 260 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylar kapsamında 1.215 kişi gözaltına alındı, 420'si tutuklandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, aynı dönemde evden hırsızlık olayları 171'den 181'e çıkarak yüzde 5,8 arttı. Yağma (gasp) olayları ise 37'den 45'e yükselerek yüzde 21,6 artış gösterdi.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARI AZALDI

Trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre bin 362'den bin 286'ya gerileyerek, yüzde 5,5 azaldı. Ölümlü kaza sayısı 16'dan 11'e düşerek, yüzde 31,2, yaralanmalı kaza sayısı ise bin 346'dan bin 273'e gerileyerek yüzde 5,4 azaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Güvenlik Çalışmalarında Artış - Son Dakika

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