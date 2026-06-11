Malatya'da Hububat Fiyatları Yeterli Değil

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, 2026 yılı hububat alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını, mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretinin ise 1.300 lira olarak belirlendiğini belirterek, kayısı rekoltesinin yüksek gösterilmesinin de üreticiye zarar verdiğini söyledi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, ilçe ziraat odaları başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında 2026 yılı hububat alım fiyatları, mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri ve kayısı rekolte çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklanan buğday, arpa ve hububat alım fiyatlarının üreticiler tarafından tepkiyle karşılandığını belirten Kılınç, şunları söyledi:

"Buğday, arpa ve hububat alım fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticilerimiz tepki gösterdiler. Haklı olarak tepki gösterdiler. Çünkü girdi maliyetlerimiz yüksek. Enflasyon sürekli artarken açıklanan enflasyon rakamının fiyatlara yansıtılmaması gerçekten bizi derinden üzdü. Burada hükümetimiz ne yapmalıydı? En azından resmi rakamlara göre açıklanan yıllık enflasyon oranını fiyatlara yansıtması gerekiyordu. Bunun üzerine üreticilerimizin haklarını savunmak için tüm ziraat odaları olarak, Genel Başkanımız başta olmak üzere Sayın Şemsi Bayraktar'ın öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Tarım Bakanımız nezdinde girişimlerde bulunuldu. Biz üreticiler olarak, yani çiftçilerimizin sesini duyurmak adına bir an önce yapılacak desteğin açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü açıklanan hububat fiyatları üreticimizin girdi maliyetlerini karşılayacak durumda değildir."

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Yunus Kılınç, kayısı hasadı döneminde Malatya'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerine ilişkin alınan kararı da açıklayarak, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar, her yıl malumunuz Malatyamızda kayısı hasat döneminde mevsimlik tarım işçilerimiz çevre illerden Malatyamıza intikal ediyorlar. Bunların da ücretlerinin açıklanması için bir karar almış bulunuyoruz. Kararımız şöyledir, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu kararıyla, 2026 yılı mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiye ücreti 1.300 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücret, yasalar çerçevesinde işçi temsilcileri, dayıbaşılar ve çavuşlarla görüşülerek anlaşma sağlanmak suretiyle belirlenmiştir. Günübirlik ağır işlerde ve tozlu işlerde çalışan erkek işçiler için, yükleme, boşaltma ve sulama gibi işlerde günlük yevmiye bedeli 1.750 TL'dir. Bu ücretler dışında herhangi bir ek ücret ödenmeyecek olup, dayıbaşı ücreti de bu rakama dahildir. Alınan karar tüm mahalle muhtarlarımıza ve sizin aracılığınızla çiftçilerimize önemle duyurulur."

"YÜKSEK REKOLTE ÜRETİCİYE ZARAR VERİYOR"

Açıklanan rekolte rakamlarının üreticiye zarar verdiğini savunan Kılınç, "Tarım Bakanlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz tekrar bir rekolte belirleme çalışmasına başladılar. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar bu rekolte çalışması devam edecek. Biz şunu içtenlikle ifade edelim ki, açıklanan rekolteler her yıl sadece üreticimize zarar veriyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birileri rekolteyi yüksek göstererek üreticimizin ürün fiyatının düşmesi için uğraşmaktadır. Ancak biz ziraat odaları olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Eğer açıklanacak olan rekolte, tahminlerimizin üzerinde çıkarsa biz ziraat odaları olarak bunu desteklemeyiz. Bunu da rahatlıkla ifade edelim" şeklinde konuştu.