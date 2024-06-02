Malatya'da İlkokul Öğrencileri Dilimizin Zenginliklerini Sergiledi - Son Dakika
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Malatya'da İlkokul Öğrencileri Dilimizin Zenginliklerini Sergiledi

Malatya\'da İlkokul Öğrencileri Dilimizin Zenginliklerini Sergiledi

Malatya'da bulunan Mustafa Avni Cüre İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başlattığı 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen 'Dilim Zenginliğim' konulu yıl sonu gösterisinde performans sergiledi. Öğrencilerin yazdığı senaryo, atasözleri ve deyimler tiyatrosu, unutulmaya yüz tutmuş türküler korosu ve müzik ritim grubu gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

02.06.2024 10:03
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Malatya'da ilkokul öğrencileri, "Dilim Zenginliğim" konulu gösteri düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmalarıyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda Mustafa Avni Cüre İlkokulu tarafından yıl boyunca proje kapsamında yapılan çalışmalar, danışman öğretmen Hacer Yılmaz Tekin rehberliğinde "Dilim Zenginliğim" konulu yıl sonu gösterisinde sergilendi.

Yıl sonu gösterisinde öğrencilerin senaryosunu yazdığı "Atasözü ve Deyimler Tiyatrosu", unutulmaya yüz tutmuş türküler korosu ve müzik ritim grubu gösterileri izleyicilerden beğeni aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Malatya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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