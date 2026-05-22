Malatya'da İnşaat Şantiyesinde İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Malatya'da inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bir şantiyede çalışan Eyüp Yaşar (37) akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
