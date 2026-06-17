Malatya'da İnşaatta Düşen İşçi Kurtarıldı

Malatya'da bir bina inşaatından düşerek yaralanan işçi, itfaiyenin sepetine bağlanarak kurtarıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde işçi H.Ç. bir bina inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, itfaiye aracının sepetine bırakılan sedye yardımıyla yaralıyı bulunduğu alandan indirdi.
Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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