Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Şeyh Bayram Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 4. katındaki iskeleden düşen N.S. yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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