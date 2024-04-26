Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı

Malatya\'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ağaç kovuğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın gövdesini keserek kovuğun girişini genişletti ve yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kedi yavrusu kurtarıldı. Anne kedi yavrusunu alarak bölgeden uzaklaştı.

26.04.2024 10:08
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Cemal Gürsel Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyede yardım istedi.

Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğun girişini genişletti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kedi yavrusu ağacın kovuğundan çıkarıldı.

Anne kedi yavrusunu alarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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