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Malatya'da jandarma ekipleri kuşlar için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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Malatya'da jandarma ekipleri kuşlar için doğaya yem bıraktı

Malatya\'da jandarma ekipleri kuşlar için doğaya yem bıraktı

Malatya'da, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü personeli, Karakaya Baraj Gölü bölgesinde yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için yem bıraktı. Jandarma ekipleri, bu tür faaliyetleri sürdüreceğini belirtti.

02.02.2024 17:45
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Malatya'da jandarma ekipleri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde kuşlar için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü personeli, Karakaya Baraj Gölü bölgesinde yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için yem bıraktı.

Ekiplerin bu tür faaliyetleri sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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