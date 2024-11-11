Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonu

MALATYA'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışması kapsamında A.D. isimli şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramalarda; 2 milyon 380 bin gümrük kaçağı makaron ile 1 ruhsatsız tabanca ve 34 fişek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
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