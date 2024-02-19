Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 778 Bin Boş Makaron ve 45 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 778 Bin Boş Makaron ve 45 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 778 Bin Boş Makaron ve 45 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan bir operasyonda, 778 bin boş makaron ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

19.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:20
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Malatya'da, 778 bin boş, 43 bin 800 dolu makaron ile 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirledikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli O.B. (36) ve Y.S'nin (24) ikametinde yapılan aramada, 74 koli içerisinde 778 bin boş, 43 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 500 deste sigara sarma kağıdı ile 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler hakkında yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 778 Bin Boş Makaron ve 45 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 778 Bin Boş Makaron ve 45 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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