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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilen Ürünler - Son Dakika
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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilen Ürünler

Malatya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 16 cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati, 27 elektronik sigara, 14 şarj kablosu ve 14 adaptör ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilen Ürünler
20.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 09:41
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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 16 cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde şüpheli K.Ç'nin gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.

Şüphelinin evi ile iş yerinde yapılan aramada 16 akıllı cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati, 27 elektronik sigara, 14 şarj kablosu ile 14 adaptör ele geçirildi.

Şüpheliye, "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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