Malatya\'da Kamu Kurumundan Demir Çit Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da bir kamu kurumundan demir çit çalan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakavak Mahallesi'ndeki kamu kurumundan 900 metre demir çitin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, araştırma sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.
Çalışma kapsamında demir çitlerin bir kısmını da ele geçirdi.
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