Malatya'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
Malatya'da devrilen kamyonette 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AFB 602 plakalı kamyonet, Kuzey Çevre Yolu Özal Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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