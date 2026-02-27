MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde refüje çarpan kamyonet, karşı şeride geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjün üzerine çıkıp yolun karşısına geçti. O anlar, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kamyonet Kaza Yaptı - Son Dakika
