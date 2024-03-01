Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Turan Kılıç idaresindeki 44 AEB 408 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet, Arguvan ilçesi Karababa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da kamyonetle otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 595 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katılan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı YSK tarafından düşürüldü.
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