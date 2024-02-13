Malatya\'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

MALATYA'da, yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçerken Abdulvahap Kurt'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerinde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cenazesi, kamyonun altından çıkarılıp adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakata yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?