Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oldu

MALATYA'da sabah saatlerinde sağanak ile birlikte kar yağışı etkili oldu.

Malatya genelinde etkili olan sağanak, rakımı yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Akçadağ ilçelerinde yer yer 10 santimetreyi aşan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.