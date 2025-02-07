Malatya'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

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Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

MALATYA - Malatya'da, bir süredir devam kar yağışı kent genelinde etkisini arttırdı.

Malatya'da, bir süredir devam kar yağışı kent genelinde etkisini arttırdı. Meteorolojinin uyarısının ardından başlayan ve etkisini attırarak devam kar yağışı kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kavşaklarda trafikte yoğunluğunun yaşandığı kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydan geldi.

Yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.