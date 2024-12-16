Malatya\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Etkisini sürdüren yağış nedeniyle trafik ekipleri caddelerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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