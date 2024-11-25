Malatya'da Kar Yağışı Mağduru 5 Çoban Kurtarıldı, Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da Kar Yağışı Mağduru 5 Çoban Kurtarıldı, Biri Hayatını Kaybetti

Malatya\'da Kar Yağışı Mağduru 5 Çoban Kurtarıldı, Biri Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 çoban kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan çobanlardan biri hayatını kaybetti.

25.11.2024 08:58  Güncelleme: 08:59
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MALATYA'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri hayatını kaybetti.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan ve Darende ilçesinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler Hekimhan'da 3 Darende'de ise 2 çobanı mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonunda bulundu. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Kar Yağışı Mağduru 5 Çoban Kurtarıldı, Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kar Yağışı Mağduru 5 Çoban Kurtarıldı, Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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