Malatya'da kavşakta çarpışma: 3 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin E. idaresindeki 44 AGJ 554 plakalı otomobil ile Abdulkadir Y. idaresindeki 23 DF 275 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İzzettin E. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Güner E. ile Busenur Y. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber- : Kadir AYDIN-MALATYA-DHA