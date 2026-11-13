Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
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Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya uğurlandı

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Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya gönderildi.

Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya gönderildi.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan askerlerin cenazesi, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şehitler Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, sabah Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerin naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
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