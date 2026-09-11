Malatya'da Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi - Son Dakika
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Malatya'da Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediklerini belirterek tüm sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti; müştekiler ise sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını istiyor.

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Savcı, mütalaasında binanın teknik ve yapım işlerinde sorumluluğu bulunanlar, kamu görevlileri, otel sahibi ve işletmecileri ile hissedarların binanın yıkılmasından sorumlu olduklarını belirtti.

Otel sahibi, işletmecileri ve hissedarların 2020 Elazığ depremi sonrasında binada yalnızca dış gözleme dayalı hasar tespitini yeterli gördüklerini dile getiren savcı, bunun yeterli olmadığını, uzman görüşünün alınması gerektiğini ifade etti.

Savcı, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediklerini ve taksirli davranış sergilediklerini belirterek, tüm sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Müştekiler, sorumluların "olası kast" kapsamında cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da beyanlara katıldıklarını, bilirkişi raporlarındaki eksiklikleri mahkemeye sundukları dilekçede belirttiklerini ifade ederek, sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını ve adli kontrol hükümlerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol hükümlerinin devamına ilişkin talepler konusunda celse arasında karar verilmesine hükmederek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Oteli'nde Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Otelin yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M.B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi - Son Dakika

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