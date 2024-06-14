Malatya'da Konut Hak Sahiplerinin Borçlandırma İşlemleri Belirlendi - Son Dakika
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Malatya'da Konut Hak Sahiplerinin Borçlandırma İşlemleri Belirlendi

Malatya'da depremden etkilenen ve konut hak sahibi olan vatandaşların açık borçlandırma işlemleri, 12 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir.

14.06.2024 20:47
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Malatya'da hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemleri 12 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

AFAD İl Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis ile ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan feragat edenlerin ve borçlandırmasını daha önce yapanların bu kapsamda olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Malatya, Hukuk, Emlak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Konut Hak Sahiplerinin Borçlandırma İşlemleri Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Konut Hak Sahiplerinin Borçlandırma İşlemleri Belirlendi - Son Dakika
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