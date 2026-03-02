Malatya\'da Kubbetüs Sahra Camisi Açıldı

Malatya'da, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki Kubbetüs Sahra Camisi'nin mimari açıdan benzeri yapıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Kubbetüs Sahra Camisi, yaklaşık 2 bin kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlandı.

Sekizgen yapısı ve kubbesiyle Kudüs'teki orijinaline benzer tasarlanan camide, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları, kadınlar için ibadet ve buluşma, engelliler için eğitim alanları oluşturuldu.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, AA muhabirine, caminin hem Kudüs ve Filistin'i hatırlatacağını hem de toplumun her kesimine hizmet edecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Dolu, "Camide gençlerin, kadınların, çocukların kendisine yer bulabileceği donatılar yaptık. Kur'an kursları, toplantı salonları ve ihtiyaç odaklı alanlar ekledik. Cami, ecdadı ve değerlerimizi hatırlatacak şekilde planlandı." dedi.

Cami cemaatinden Resul Arslan ise semtlerinde daha önce cami mesafesinin uzak olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Camimiz çok güzel oldu, Kubbetüs Sahra her zaman Kudüs'ü hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Köse Özbay ve Mevlüt Çakırdım da caminin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.