Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 23 AEF 995 plakalı tır, Doğanşehir- Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. ve H.I. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada tırın dorsesindeki 40 küçükbaş hayvan da telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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