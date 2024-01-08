Malatya\'da Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren kuyumculuk işletmesi sahibi, yanında çalışan İ.A'nın 2008'den bu yana iş yerinde çalıştığını, bir süredir iş yeri hesaplarından usulsüzlük yaparak 9,8 kilogram altın (yaklaşık 20.000.000 TL) çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının yaklaşık 20 milyon lirayı kripto para ticaretinde kullandığı iddia edildi.