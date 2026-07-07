Malatya\'da Metamfetamin Operasyonu

MALATYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, Kale ilçesi uygulama noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin verdiği tepki üzerine aracın ön göğüs multimedya bölmesine gizlenmiş 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuya ilişkin isimleri açıklanmayan araç sürücüsü ile birlikte 1 kişi daha gözaltına alındı.
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