Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kiyi yaralandı.
M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, Malatya- Adıyaman kara yolunda Suçatı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyere çarparak devrildi.
Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Minibüs Devrildi: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?