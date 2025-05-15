Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
B.G. idaresindeki 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Malatya- Adıyaman kara yolunda, R.S'nin kullandığı 44 ACM 922 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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