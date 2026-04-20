Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da öğrenciler Türk bayrağı, öğretmenler karanfil ile karşılandı

20.04.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonrası Malatya'da haftanın ilk gününde öğrenciler Türk bayrağı, öğretmenler ise karanfille karşılandı.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin geçen hafta babasına ait 5 silahla eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırının ardından, Malatya'da öğrenciler Türk bayrağı, öğretmenler ise karanfiller ile karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Eğitim- Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri Türk bayrağı ile karşıladı. Okulda görevli öğretmenlere de karanfil verildi. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile gür bir sesle İstiklal Marşı'nı okudu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Günen, saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenin şehit mertebesinde olduklarını belirterek, onlar için dua etti.

Öğretmenlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Sizlerle birlikte yol yürümekten her zaman onur duyuyoruz. Allah bizlere böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Hayatı ve toplumu ayakta tutmanın merkezi okullarımızdır. Çünkü okullar hayatın merkezidir ve insan, insan ile iyileşir. Çocukların okul ve sınıflarında olması gerekir. Devletimiz gerekli önlem ve tedbirleri almıştır. Bizlerde yine kendi içerimizde alınan tedbirleri gözden geçiriyoruz. İnşallah bu zor zamanları atlatırız. Haftanız hayırlı olsun" dedi.

Eğitim- Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise "Hep birbirimize sahip çıkacağız. Asla yanlış tuzaklara düşmeyeceğiz. İnşallah devletimiz öğretmenlerimiz açısından eksikleri giderir ve bundan sonraki süreçte hep birlikte eğitim çalışanlarımıza sahip çıkarız. Tekrardan geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin ise bir daha böyle olayların yaşanmaması gerektiğini ifade ederek, "Deprem olduğu zaman ilkokullarımız açılmış ve öğretmenlerimiz yardıma koşmuştur. Öğretmenlerimiz her felakette yardıma koşarak devleti temsil etmiştir. Bundan sonra da öğretmenlerimiz bugün olduğu gibi yarında üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu elim olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Programın ardından öğrenciler sınıflarında öğretmenleri ile buluştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:02:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.