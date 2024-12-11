Malatya'da Okul Çevresinde Denetim

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul ve yurt çevresinde başlatılan denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul önleri ve çevresinde suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalarla okul çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar, narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ekiplerce, 26 okul çevresinde 322 şahıs sorgulanarak 130 araçta arama yapıldı, 4 araca ceza idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 12 yurt çevresindeki denetimde de 200 şahıs sorgulanıp 122 araçta arama yapıldı, 10 araca cezai işlem uygulandı.

Öğrenci servislerini yönelik yapılan denetimlerde ise 9 araca cezai işlem uyguladı.