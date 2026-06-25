Malatya'da ÖNEM Projesi Gala Etkinliği - Son Dakika
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Malatya'da ÖNEM Projesi Gala Etkinliği

Malatya\'da ÖNEM Projesi Gala Etkinliği
25.06.2026 22:58
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Malatya'da ÖNEM Projesi'nin saha sonuçları sergilendi, Vali Yavuz eğitim ve şefkat mesajı verdi.

Malatya Valiliğinin himayelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi'nin saha sonuçlarının sergilendiği "Maarif'in Kalbinde ÖNEM'le Yeşerenler ve ÖNEM Galası" ile "Aile Yılı Özel Konseri" etkinliği gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl Parkında Vali Seddar Yavuz ile protokolün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Stantlarda öğrencilerin yaptığı ve çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden projelerin sergilendiği stantları inceleyen Yavuz, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Programda konuşan Yavuz, gençleri yetiştirmenin en az şehirler imar etmek kadar önemli olduğunu söyledi.

Farklı nedenlerden dolayı sorun yaşamış gençlere arkalarını dönemeyeceklerini anlatan Yavuz, "Biz canlıya, cansıza şefkat gösteren büyük bir medeniyetin önderi ve lideriyiz. Tarih boyunca gözyaşı silen, insanların gözündeki tebessümün sebebi olan ekmeğini, suyunu bölüşen dünyanın neresinde zülüm varsa o zulmü durdurmak için gayret eden büyük bir medeniyetin ve ecdadın evlatlarıyız." dedi.

Her alanda en önde olmak için gayretle çalışacaklarını, bu nedenle evlatlarını iyi yetiştireceklerini belirten Yavuz, "Eğitim kurumlarını daha da geliştireceğiz. Gönlümüzdeki sevgiyi diri tutacağız. Birbirimizin yüzüne sevgi ve şefkatle bakacağız. 86 milyon vatan evladının tek yürek olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Malatya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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