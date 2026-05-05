Malatya\'da Otobüs Devrildi: Yaralılar Var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
