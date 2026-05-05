Malatya\'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 15 Yaralı

05.05.2026 20:41
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi; 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Vali Yavuz, gazetecilere, üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Adıyaman'a seyir halindeyken Doğanşehir mülki hudutları içerisinde bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu maalesef üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın oluş sebebiyle ilgili şu anda gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılıyor. Yine yakın bir yerdeki kamera kayıtları da incelendi ve inceleniyor. Otobüsün içerisinde 44 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bize verilen bilgi bu yönde. Arama kurtarma çalışmalarımız bu saat itibariyle tamamlanmış bulunuyor. Yaralılarımızın tamamı sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmiştir. Durumu ağır olanlar var, müdahale edilenler ve hafif yaralı olanlar var. Daha sonra detaylı bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

