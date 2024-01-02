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Malatya'da otobüs kazası: 4 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da otobüs kazası: 4 ölü, 36 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İstanbul'dan Malatya'ya giden bir yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi. Devrilen otobüse çarpan bir kamyon da kazaya karıştı. Olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya\'da otobüs kazası: 4 ölü, 36 yaralı
02.01.2024 - 09:31,
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden İ.A. yönetimindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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