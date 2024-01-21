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Malatya'da otomobilin savrulması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobilin savrulması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya\'da otomobilin savrulması sonucu 3 kişi yaralandı
21.01.2024 - 18:17,  Güncelleme: 18:18
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JA 9441 plakalı otomobil, Malatya- Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi mevkisinde yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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