Malatya\'da otomobilin savrulması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JA 9441 plakalı otomobil, Malatya- Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi mevkisinde yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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