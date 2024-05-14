Malatya\'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

H.B. (52) yönetimindeki 44 NF 904 plakalı otomobil, Seyituşağı Mahallesi'nde yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki C.B. (88) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.